Тендер-Банк с 4 февраля обновил линейку вкладов.

Депозит «Универсальный Плюс» открывается на 366 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, 5 тыс. долларов или евро.

В рублях доходность соcтавит 7,25%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,75% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены не позднее чем за 91 день до окончания срока действия договора.

По вкладу возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются в конце срока.







Вклад «Динамичный» открывается на 366 дней под 7,85% годовых. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.

«При досрочном расторжении договора проценты по вкладам выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.