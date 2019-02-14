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Универсальный Плюс

Тендер-Банк,

Тендер-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 267
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 100 000 ₽ 7,25
366 дней
от 5 000 $ 1,5
366 дней
от 5 000 € 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный Плюс» в 1 городе России
235
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
Адрес
125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Сайт
www.tenderbank.ru
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Телефоны
(499) 947-00-77

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