Универсальный Плюс
Тендер-Банк,
Тендер-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 267 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 100 000 ₽
|7,25
|366 дней
|от 5 000 $
|1,5
|366 дней
|от 5 000 €
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее, чем за 91 день до окончания срока договора
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный Плюс» в 1 городе России
235
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
- Адрес
- 125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.tenderbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(499) 947-00-77
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|Название
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|Мин. сумма
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|7,85
|300 000 ₽
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