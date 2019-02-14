Динамичный
Тендер-Банк,
Тендер-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,85%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 607 ₽
Ставка
7,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 300 000 ₽
|7,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
предоставляется карта с бесплатным обслуживанием: MasterCard Standard при сумме вклада от 300 000 рублей; MasterCard Gold при сумме вклада от 1 000 000 рублей; MasterCard Platinum при сумме вклада от 1 500 000 рублей
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Динамичный» в 1 городе России
345
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
- Адрес
- 125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.tenderbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(499) 947-00-77
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