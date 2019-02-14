Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты предоставляется карта с бесплатным обслуживанием: MasterCard Standard при сумме вклада от 300 000 рублей; MasterCard Gold при сумме вклада от 1 000 000 рублей; MasterCard Platinum при сумме вклада от 1 500 000 рублей Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.