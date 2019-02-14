Вход

Динамичный

Тендер-Банк,

Тендер-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,85%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
23 607
Ставка
7,85%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 300 000 ₽ 7,85
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
предоставляется карта с бесплатным обслуживанием: MasterCard Standard при сумме вклада от 300 000 рублей; MasterCard Gold при сумме вклада от 1 000 000 рублей; MasterCard Platinum при сумме вклада от 1 500 000 рублей
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Динамичный» в 1 городе России
345
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
Адрес
125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Сайт
www.tenderbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(499) 947-00-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Метелица 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Универсальный Плюс 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще