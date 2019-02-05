Заубер Банк ввел новый вклад «Заубер — Пополняемый».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Денежные средства размещаются сроком на 367 дней под 7,6%, на 1 111 дней — под 7,9% годовых. Пополнение возможно в течение 30 дней с даты открытия вклада суммами от 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«При досрочном расторжении договора ранее 366 дней пересчет процентов происходит по ставке 5%, от 367 до 1 110 дней — по ставке 7,6% годовых. По окончании срока предусмотрена автоматическая пролонгация», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Кроме того, банк изменил ставки по вкладам «Заубер — Фортуна» и «Заубер — Фортуна Лонг».

«Заубер — Фортуна» (на 367 дней) можно открыть под 7,3% (от 10 тыс. рублей) и под 7,7% годовых (от 100 тыс. рублей). Прежние ставки — 6,9—7,2%.

Процентная ставка по вкладу «Заубер — Фортуна Лонг» (от 100 тыс. рублей на 1 111 дней) составляет 8% годовых (ранее — 7,5%). Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по льготным ставкам.