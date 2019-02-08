Менее половины (45%) трудоспособных россиян уверены, что государственная пенсия останется основным источником их дохода в пожилом возрасте. При этом лишь две трети граждан задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте, а обеспечить себе спокойную жизнь после 60 за счет сбережений сейчас могут не более 6% населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Согласно опросу, всерьез задаваться вопросом о том, на что жить в старости, россияне начинают после 30—35 лет. До этого возраста о пенсии думают только 30% граждан. При этом большинство из них (62%) практически не знает о финансовых инструментах для сохранения сбережений и долгосрочного планирования доходов, поэтому надеется в основном на государственную пенсию.



Почти треть опрошенных (30%) планируют продолжать работать после выхода на пенсию. Правда, число желающих с возрастом снижается. Так, в возрастной группе 30—40 лет 43% граждан готовы работать после 60—65, а в группе 40—50-летних таких уже не больше четверти. Мужчины планируют продолжать трудиться до старости на 30% чаще, чем женщины. Последние, напротив, в полтора раза чаще уверены, что в пожилом возрасте будут получать финансовую помощь от семьи.



Собственные сбережения (наличные, карточные счета — 34%) и вклады (52%) сейчас могут обеспечить доходом только 14% россиян. Выше показатель только в Москве (более 20%), Свердловской (19%), Хабаровской (18%) и Нижегородской (17%) областях. Тех, кто делает накопления, в среднем по стране больше — 40%, но только 15% из них имеют сбережения в размере более одного годового дохода.

При этом сложными финансовыми инструментами пользуются лишь 7% граждан, из них 2,5% вкладывают деньги в инвестиционные фонды, 4% — в бизнес, 2% приобретают и продают иностранную валюту. На доходы от НПФ рассчитывают около 10% россиян, в основном это люди старше 35—40 лет со среднем доходом 80—100 тыс. рублей на семью.