Банк «Солидарность» по дебетовым картам Union Pay Gold и Union Pay Diamond начисляет кешбэк в размере 3% по операциям, совершенным в категориях «Кафе и рестораны», «Авиабилеты», «Железнодорожные билеты», «Аренда авто», «Транспорт», «Экскурсии», «Сувениры» и «Отели».

За любые другие покупки предусмотрен возврат в размере 0,7%. Данная программа действует по 31 марта 2019 года.

Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц, минимальная — 100 рублей в месяц. Прочие тарифы по картам остались без изменений.

«Данная программа будет интересна держателям, часто путешествующим как по России, так и за ее пределами. Стоит отметить, что на рынке банковских карт есть карты с более высоким процентом возврата в вышеуказанных категориях торговых точек», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.