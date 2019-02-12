Газпромбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Сбережения».

Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — от трех месяцев до трех лет. Доходность вложения теперь составляет 6,7—7,5% годовых (ранее — 6,2—7,25%).



Пополнение и расходные операции не предусмотрены. По вкладам сроком до года проценты выплачиваются в конце срока, свыше года — по истечении каждого полного года с возможной капитализацией и в день окончания срока вклада.



По вкладам в рублях, открытым онлайн, процентная ставка увеличивается на 0,1 процентного пункта. При досрочном расторжении договора вкладов сроком от одного до трех лет выплаченные проценты не пересчитываются.



Кроме того, вклад «Пенсионные сбережения» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, два и три года) теперь можно оформить под 6,8—7,5% годовых (вместо 6,3—7,2%).