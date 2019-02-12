Хоум Кредит Банк в рамках акции по карте рассрочки «Свобода» увеличивает срок действия рассрочки до шести месяцев у партнеров на покупки, совершенные с 12 по 14 февраля 2019 года, с 21 по 23 февраля 2019-го, с 6 по 8 марта 2019-го включительно. Ограничения по сумме покупок отсутствуют.

Данное предложение не распространяется на покупки в магазине «Эльдорадо». В том случае если у партнера установленный срок рассрочки более шести месяцев, то он меняться не будет.

«Данная акция будет интересна клиентам, которые в праздничные дни планируют покупать товары у партнеров программы с небольшим сроком рассрочки, им представляется возможность не платить проценты более длительный срок», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.