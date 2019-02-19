Банк России попросил участников Системы быстрых платежей (СБП) в первое время работы не брать с клиентов комиссию за переводы через нее, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких финансовых организаций.

СБП заработала 28 января в тестовом режиме: доступ к ней имеет ограниченный круг клиентов 12 банков. Как сообщалось, сейчас к СБП подключены 12 банков, каждый из которых на свое усмотрение определит количество клиентов, подключенных к системе во время тестового периода. В числе первых банков оказались: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Еще 40 банков готовятся к подключению к системе.



ЦБ попросил банки — участники СБП на первое время сделать переводы бесплатными, говорит сотрудник одного из них и подтверждает сотрудник другого. Речь скорее шла о «дискуссии», дипломатичен третий банкир. Банки сами устанавливают тарифы для клиентов за перевод в СБП, правда, согласно внесенным в Госдуму поправкам, регулятор может установить верхнюю границу тарифа.



Учитывая социальную значимость проекта, Банк России установил минимальные тарифы за услуги в СБП для банков, говорит представитель регулятора. Это, по его словам, «позволит кредитным организациям установить низкие тарифы для конечных потребителей». На вопрос, просил ли ЦБ не брать с клиентов деньги за переводы в СБП, он не ответил, сказав лишь, что обсуждался вопрос ограничения верхней планки тарифов и пока этого не требуется.

Многие опрошенные изданием банки обещают на первых порах переводить деньги в СБП бесплатно, называя это «промопериодом» или «промотарифом». Но есть и исключения. Промсвязьбанк не будет бесплатно переводить деньги: комиссия в СБП составит 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, рассказал директор дирекции цифрового бизнеса Юрий Чернышев. Росбанк, по словам его представителя, установит тариф в СБП как для переводов с карты на карту.

QIWI и Совкомбанк пока обсуждают тарифы, ВТБ и СКБ-Банк их утвердили, но раскроют позже, сообщили их представители.

