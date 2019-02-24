Первоуральскбанк ввел вклад «10 недель весны». Открыть его можно в рублях на 380 дней под 8% годовых.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы возможны без ограничений.

Расходные операции не предусмотрены. Проценты ежеквартально капитализируются. Предложение действует до 30 апреля.

«Для клиентов, у которых на дату заключения договора есть действующий срочный вклад в банке или был открыт вклад ранее, процентная ставка будет увеличена на 0,3 процентного пункта. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.