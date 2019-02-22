Параметры вклада Срок действия с 19.02.2019 по 30.04.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях на 0,3 п.п. физ.лицам, у которых на дату заключения договора есть действующий срочный вклад или был открыт вклад ранее Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.02.2019 11:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.