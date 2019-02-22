10 недель весны
Первоуральскбанк,
Первоуральскбанк вкладВсе вклады банка
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Доход
Налог
Мой доход
859 ₽
Ставка
8%
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Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
380 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|380 дней
|от 10 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 19.02.2019 по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
на 0,3 п.п. физ.лицам, у которых на дату заключения договора есть действующий срочный вклад или был открыт вклад ранее
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.02.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «10 недель весны» в 3 городах России
67
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82
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