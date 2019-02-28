Хоум Кредит Банк c 28 февраля 2019 года внес изменения в линейку вкладов.

Введены два новых вклада — «18 месяцев» и «18 месяцев Плюс». Доходность вклада «18 месяцев» составляет 6,2%, а «18 месяцев Плюс» — 8% годовых. Минимальная сумма депозитов и минимальная сумма допвзноса — 1 тыс. рублей.

Пополнение возможно в течение первых 30 дней срока действия вкладов. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

По вкладу «Два доходных года Плюс» повышена процентная ставка до 8,3% годовых (вместо 8%).

Срок депозита — 24 месяца. Минимальная сумма вклада, а также минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тыс. рублей.

Пополнение предусмотрено в течение первых 90 дней срока договора. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кроме того, окончен прием средств во вклады «Пенсионный», «Пенсионный Плюс» и «Инвестиционный».