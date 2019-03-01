ТЭМБР-Банк с 1 марта вводит новые вклады.
Минимальная сумма депозита «Веснушка» — 100 тыс. рублей. Доходность составит 7,85% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Минимальная сумма вклада «Весенний Хит» составляет 300 тыс. рублей. Доходность — 7,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Срок депозитов — 390 и 548 дней.
Срок вклада «С 8 Марта» — 367 и 548 дней. Доходность составит 8% и 8,1% годовых соответственно. Минимальная сумма — 800 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.