Банк «Форштадт» предлагает открыть сезонный вклад «Весеннее настроение».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — 370 дней. Проценты начисляются по трем периодам: с первого по 90-й день — 8%, с 91-го по 190-й день — 7%, со 191-го по 370-й день — 6% годовых. Доходность депозита за полный период размещения составит 6,76% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 1 марта по 31 мая.