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Зимний

Форштадт,

Форштадт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
9 936
Ставка
6,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
546 дней
от 100 000 ₽ 6,65
  • три периода начисления процентов: с первого по 180 день - 7%, со 181 по 370 день - 6%, с 371 по 546 день - 7% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 01.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 12 городах России
387
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
ОГРН
1025600000854
Отделения и банкоматы
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Отделения 5
Банкоматы 15
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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