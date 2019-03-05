БКС Банк предлагает открыть вклад «Весенний».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная сумма депозита — 1 млн 400 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — один год. Процентная ставка установлена в размере 8,2% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания с банком, при условии подачи заявки на оформление пакета услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», МORE через дистанционные каналы обслуживания в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Тольятти, Самара, Череповец, Нижний Новгород, Краснодар, Казань.

«В случае досрочного расторжения договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 31 мая.