Весенний
БКС Банк,
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Вклад
Доход
Налог
Мой доход
820 ₽
Ставка
8,2%
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Валюта
RUB
Ставка
8,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|8,2
Параметры вклада
- Срок действия
- с 04.03.2019 по 31.05.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- оформить вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания с банком, при условии подачи заявки на оформление Пакета услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», «МORE» через дистанционные каналы обслуживания в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Тольятти, Самара, Череповец, Нижний Новгород, Краснодар, Казань
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.03.2019 10:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 41 городе России
583
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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