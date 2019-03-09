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Весенний

БКС Банк,

БКС Банк вклад

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820
Ставка
8,2%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
8,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 8,2
Параметры вклада
Срок действия
с 04.03.2019 по 31.05.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • оформить вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания с банком, при условии подачи заявки на оформление Пакета услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», «МORE» через дистанционные каналы обслуживания в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Тольятти, Самара, Череповец, Нижний Новгород, Краснодар, Казань
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.03.2019 10:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 41 городе России
583
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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