Параметры вклада Срок действия с 04.03.2019 по 31.05.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия оформить вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания с банком, при условии подачи заявки на оформление Пакета услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», «МORE» через дистанционные каналы обслуживания в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Тольятти, Самара, Череповец, Нижний Новгород, Краснодар, Казань Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.03.2019 10:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.