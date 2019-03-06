Международный Коммерческий Банк с 6 марта вводит вклады «Улыбка» и «Весна Красна».



Депозит «Улыбка» открывается на 181 и 370 дней. Доходность составит 7,2% и 7,55% годовых соответственно.

Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Весна Красна» оформляется на 370 дней под 7,4% годовых. Дополнительные взносы возможны не позднее 90 дней до окончания срока действия договора.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Оформить вклады можно до 31 мая.

«Расходные операции по депозитам не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.