Международный Коммерческий Банк с 6 марта вводит вклады «Улыбка» и «Весна Красна».
Депозит «Улыбка» открывается на 181 и 370 дней. Доходность составит 7,2% и 7,55% годовых соответственно.
Дополнительные взносы не предусмотрены.
«Весна Красна» оформляется на 370 дней под 7,4% годовых. Дополнительные взносы возможны не позднее 90 дней до окончания срока действия договора.
Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
Оформить вклады можно до 31 мая.
«Расходные операции по депозитам не предусмотрены. В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.