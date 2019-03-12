Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Газпромбанк — На вершине» до 9,5% годовых.

В зависимости от доли размещения средств в программу накопительного страхования жизни процентные ставки по вкладу составляют 8,8% годовых (при доле в НСЖ 20—29,9%) и 9,5% годовых (при доле в НСЖ 30—99,9%). Прежние ставки — 8,5% и 9,2% соответственно.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада не должна превышать 80% от общей суммы размещаемых денежных средств в комплексный продукт (вклад + страховая премия). Срок — шесть месяцев и один год.

Пополнение и частичное расходование средств запрещены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Также можно открыть вклад «Газпромбанк — Перспектива» с доходностью до 9,2% годовых. Максимальная ставка действует при 75% и более от общей суммы средств, размещаемых в полис инвестиционного страхования жизни.