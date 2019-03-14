Трансстройбанк предлагает вклад «Юбилейный». Его минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок размещения средств — 400 дней.

Доходность вклада при выплате процентов ежемесячно составляет 7,9%, а при выплате процентов в конце срока — 8,1% годовых.

Пополнять депозит можно в течение 30 дней со дня его открытия суммами от 10 тыс. рублей.

Возможность частичного снятия средств не предусмотрена. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно до 29 марта.