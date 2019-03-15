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Юбилейный (ежемесячно)

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

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8 651
Ставка
7,9%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 100 000 ₽ 7,9
Параметры вклада
Срок действия
по 29.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
по желанию вкладчика, разместившего во вклад денежные средства на сумму свыше 1 000 000 руб., при условии, что до окончании срока вклада осталось не менее 90 дней, может быть выпущена банковская карта VISA GOLD сроком на 2 года, обслуживаемая в соответствии с действующими в банке условиями предоставления банковских карт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение 30 дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Ежемесячный» на срок вклада 400 дней, действующих на момент пролонгации вклада
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.03.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный (ежемесячно)» в 7 городах России
72
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
ОГРН
1027739582089
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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