Юбилейный (ежемесячно)
Трансстройбанк,
Трансстройбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 651 ₽
Ставка
7,9%
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Валюта
RUB
Ставка
7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 100 000 ₽
|7,9
Параметры вклада
- Срок действия
- по 29.03.2019
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по желанию вкладчика, разместившего во вклад денежные средства на сумму свыше 1 000 000 руб., при условии, что до окончании срока вклада осталось не менее 90 дней, может быть выпущена банковская карта VISA GOLD сроком на 2 года, обслуживаемая в соответствии с действующими в банке условиями предоставления банковских карт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение 30 дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Ежемесячный» на срок вклада 400 дней, действующих на момент пролонгации вклада
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.03.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный (ежемесячно)» в 7 городах России
72
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- ОГРН
- 1027739582089
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
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