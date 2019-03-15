по желанию вкладчика, разместившего во вклад денежные средства на сумму свыше 1 000 000 руб., при условии, что до окончании срока вклада осталось не менее 90 дней, может быть выпущена банковская карта VISA GOLD сроком на 2 года, обслуживаемая в соответствии с действующими в банке условиями предоставления банковских карт