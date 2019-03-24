Банк «Приобье» повысил ставки по рублевым вкладам и снизил по валютным.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на 360 дней) можно открыть под 7% годовых (вместо 6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Престиж Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на 395 дней) размещается под 7,1% годовых (прежняя ставка — 6,75%). Максимальная сумма депозита не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Выплата процентов происходит ежеквартально.

Доходность «Срочного» (от 500 долларов и евро на один год) составляет в долларах 0,75%, в евро — 0,5% годовых (ранее — 1% вне зависимости от валюты). Выплата процентов — в конце срока.

Все вышеперечисленные вклады пополняемые.