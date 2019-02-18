Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 182 дней - 0,1%, от 183 до 359 дней - 3% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 16:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.