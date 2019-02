Справка Banki.ru

Банк был основан на базе «Жилсоцбанка», зарегистрированного в октябре 1990 года, и является одним из старейших финансовых институтов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Учредителями кредитной организации выступали такие нижневартовские организации и структуры, как городской и районный Советы народных депутатов, межрегиональный комитет профсоюза работников кооперативов, производственно-кооперативные объединения «Комсиб» и «Восход», Западно-Сибирское инновационно-финансовое объединение, предприятие «Черногорнефть».

В мае 1992 года фининститут был реорганизован в Акционерный банк «Приобье». С 1994 года функционировал в форме акционерного общества закрытого типа (АОЗТ), с 1997 года — в форме закрытого акционерного общества (ЗАО), с 2015 года — в форме акционерного общества (АО). В ноябре 2004 года банк вошел в систему обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент бенефициаром, оказывающим значительное влияние на банк, выступает президент ООО «Корпорация Славтэк» Александр Петерман (89,10%); акционерами также выступают Тенгиз Уджмаджуридзе (5,77%), генеральный директор ООО «Капитал Инвест», член совета директоров банка Светлана Чебыкина (5,13%).

Банк представлен центральным отделением и двумя операционными кассами вне кассового узла в Нижневартовске, а также дополнительным офисом в Тюмени. Банк не имеет филиалов и представительств. Собственная сеть банкоматов насчитывает семь устройств. Численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 80 сотрудника.

Частным лицам банк предлагает вклады в рублях и иностранной валюте, кредиты (преимущественно потребительские, хотя в портфеле присутствуют также автокредиты и ипотека), банковские карты (Visa), денежные переводы («Золотая Корона»), аренду сейфовых ячеек. Спектр услуг для корпоративных клиентов представлен расчетно-кассовым обслуживанием (в том числе с использованием дистанционной системы «iBank2»), кредитованием, эквайрингом, зарплатными проектами, услугами службы инкассации.

В Тюменской области (в состав которой входит домашний регион банка) фининститут преимущественно кредитует предприятия оптовой и розничной торговли, строительные и транспортные компании, организации, занимающиеся оказанием финансовых и других услуг. В части расчетно-кассового обслуживания клиентами банка являются в основном компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, оказывающие транспортные услуги, предприятия торговли и строительства.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,6% (или 59,8 млн рублей), составив 2,3 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 55,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 55,8% до 55,7%, при этом их номинальный объем сократился на 37,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,9% до 20,1%, при этом их номинальный объем сократился на 52,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 402,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,4% (или 5,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,7% и 82,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,3% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 84,8% и 15,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 47,7% до 45,4%, при этом их номинальный объем сократился на 80,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 36,4% до 39,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 45 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 9% до 8,4%, при этом их номинальный объем сократился на 18,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,3% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 3,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 80,9 млн рублей (или 7,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,8%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 55,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,1% до 10,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 18,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,5 млрд рублей (141,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 894,9 млн рублей, из которых 890 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 24,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 12,9 млн рублей.

Совет директоров: Евгений Юрченко (председатель), Эдуард Подкин, Ирина Лавренова, Алексей Иванчиков, Светлана Чебыкина.

Правление: Эдуард Подкин (председатель), Игорь Ковальковский.

