Вход
Поиск

Срочный

Приобье,

Приобье вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,00%
Сумма
от 500 €
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5
Ставка
1%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
367 дней
от 500 $ 1
367 дней
от 500 € 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 долларов/евро; в течение первых 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
3 220
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
Адрес
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
ОГРН
1028600002100
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 1
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(3466) 61-10-10

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Престиж Пенсионный 6,75 5 000 ₽ Посмотреть
Классический 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Популярный 6 10 000 ₽ Посмотреть
Полезный 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще