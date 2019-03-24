Яринтербанк снизил процентные ставки по долларовым вкладам.

«Максимальный доход» открывается под 1,5—2% годовых (ранее — под 1,9—2,9%). Пополнение не предусмотрено.

«Максимальный рост» оформляется под 1,4—1,9% (до этого — под 1,4—2,4%), а «Максимальный комфорт» — под 1—1,8% годовых (прежде — под 1—1,9%). Предусмотрены дополнительные взносы.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. долларов. Срок — шесть месяцев, один и два года.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.