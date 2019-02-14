для пенсионеров назначается максимальная ставка по вкладу на выбранный период, независимо от суммы депозита

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 181 дня - по ставке 3,3% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 15:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.