Максимальный доход
Яринтербанк,
Яринтербанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
136 873 ₽
Ставка
8,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 мес.
|6 мес.
|12 мес.
|1 год 6 мес.
|2 года
|3 года
|от 10 000 ₽ до 99 999 ₽
|6,4
|6,7
|7
|7,6
|7,9
|8
|от 100 000 ₽ до 499 999 ₽
|6,6
|6,9
|7,2
|7,6
|7,9
|8
|от 500 000 ₽ до 999 999 ₽
|6,8
|7,1
|7,4
|7,8
|8
|8,1
|от 1 000 000 ₽
|7
|7,3
|7,6
|7,9
|8
|8,1
для пенсионеров назначается максимальная ставка по вкладу на выбранный период, независимо от суммы депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 181 дня - по ставке 3,3% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 15:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 2 городах России
761
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58
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