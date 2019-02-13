Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в ноябре 1993 года в Ярославле. С октября 2004 года является участником системы страхования вкладов. 6 ноября 2018 года ИКБР «Яринтербанк» получил базовую лицензию ЦБРФ на осуществление банковских операций.

В апреле 2014 года в капитал Яринтербанка вошел банк «Верхневолжский» (ранее зарегистрирован в Рыбинске Ярославской области, ныне присоединен к банку «ВВБ»), купив доли (в общей сложности почти 31,21% уставного капитала) Владимира Ковалева и Александра Соколова (вышедший из капитала Владимир Ковалев являлся бывшим народным депутатом и членом Совета национальностей Верховного совета РФ в 1990—1993 годах). Банк «Верхневолжский», таким образом, стал крупнейшим акционером Яринтербанка, однако уже в конце августа 2014 года сократил свою долю владения до 11,20%. При этом новыми участниками Яринтербанка стали Денис Бритиков, член совета директоров банка «Верхневолжский» Алексей Ращупкин (оба по 9,80%) и Вера Конарева (3,40%). Необходимо отметить, что Алексей Ращупкин ранее владел пакетами акций в банке «Кедр» (присоединен к ПАО «Бинбанк»), Объединенном Кредитном банке (в прошлом «Окский»), «АБ Финанс» (был присоединен к банку «Пушкино»), а также в самом банке «Пушкино», который впоследствии обанкротился. К началу 2015 года банк «Верхневолжский» сократил свою долю в капитале Яринтербанка до миноритарного участия.

В мае 2012 года и январе 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего банку было вынесено предупреждение.

На текущий момент крупнейшими акционерами Яринтербанка являются председатель совета директоров Владимир Усенко (25,79%) и член совета директоров Сергей Городецкий (24,64%). Акционерами банка также выступают Петр Головинов (10,00%), Анджела Сергеева (9,75%), председатель правления и член совета директоров Яринтербанка Лидия Булыгина (3,48%), член совета директоров банка Николай Сумерский (2,24%). Участникам-миноритариям принадлежит доля равная 0,05%.

Стоит отметить, что Анджела Сергеева являлась председателем совета директоров и совладельцем ПАО «АКБ «Балтика», лицензия у которого была отозвана 24 ноября 2015 года (см. «Книгу Памяти»), а также членом совета директоров и совладельцем ПАО «КБ «Верхневолжский» (присоединен к ПАО «Банк «ВВБ») и ПАО «Банк «ВВБ».

В Ярославле банк располагает головным и двумя дополнительными офисоми, ориентированным на обслуживание розничных клиентов. Списочная численность персонала банка в первом полугодии 2018 года составила 107 человек. Собственная сеть банкоматов не развита.

Частным лицам банк предлагает вклады, денежные переводы, валютно-обменные операции (в том числе с британскими фунтами и швейцарскими франками), потребительские кредиты и пластиковые карты (Visa и MasterCard).

Услуги банка для корпоративных клиентов включают в себя размещение средств в векселя и на депозиты банка, кредитование и предоставление банковских гарантий, РКО, зарплатные проекты, инкассацию, валютный контроль и внешнеэкономическую деятельность и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 14,9% (или 295 млн рублей), составив 2,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 41,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 36,3% до 41,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 217,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 38,5% до 31,8%, при этом их номинальный объем сократился на 38,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 355,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,8% (или 6,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,6% и 84,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,06% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 66% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 78,3% и 21,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 62,9% до 66%, при этом их номинальный объем увеличился на 254,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 14,1% до 12,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 267 тыс. рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,4% до 9,5%, при этом их номинальный объем сократился на 29,3 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7% до 7,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 37 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,6% до 4,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 254,7 млн рублей (или 20,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,8%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 73,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5% до 4,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,8 млрд рублей (119% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 279,2 млн рублей, из которых 275,7 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 28,9 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 1,9 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Усенко (председатель), Сергей Городецкий, Николай Сумерский, Олег Звягинцев.

Правление: Олег Троицкий (председатель), Елена Трошина, Валерий Трошин, Мария Старк.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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