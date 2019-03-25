Дальневосточный Банк повысил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Высокий доход» привлекается под 6—7% годовых (ранее — до 6,65%).

«Депозит + досрочное расторжение» можно положить под 4,5—6,8% годовых (прежде максимальная ставка достигала 5,8%). При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по льготным ставкам (до 4,5%).

Сроки размещения обоих вкладов — три, шесть, девять месяцев, один и полтора года. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Пополнение возможно. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При оформлении депозитов онлайн банк предлагает повышенные процентные ставки.

Доходность «Зарплатного» (от 3 тыс. рублей на полгода) составляет 6,8% годовых (вместо 6,7%). Условиями предусмотрено обязательное ежемесячное пополнение вклада со счета зарплатной карты в сумме не менее 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.