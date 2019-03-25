Хоум Кредит Банк предлагает с 25 марта 2019-го по 25 марта 2020 года принять участие в акции по дебетовой карте «Польза».



При оформлении карты и при совершении покупок на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц на остаток до 300 тыс. рублей будет начислено 10% годовых в первые 90 дней с даты заключения договора, далее — 7% годовых. Как и ранее, на сумму превышения 300 тыс. рублей — 3% годовых.

Кроме этого, новым и действующим клиентам в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года будут начисляться баллы в размере 10% в категории «Развлечения». Ограничений по сумме покупок не предусмотрено. Срок действия баллов — один год.

Прочие условия остались без изменений.

«Ранее аналогичная акция проводилась банком в ноябре. Нынешняя акция по сравнению с предыдущей имеет более длительные сроки, а также теперь нет ограничений по способу оформления карты. Но следует обратить внимание, что при покупках в категории «Развлечения» есть ограничение по максимальному количеству баллов — 3 тысячи в месяц», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.