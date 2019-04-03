ОТП Банк изменил ставки по потребительским кредитам. Изменения коснулись максимальных ставок по кредитам «Универсальный» и «Особый».

Продукт «Универсальный» дает возможность получить денежные средства по ставке от 14,9% до 38,4% годовых (ранее — до 33,2%) на срок от года до пяти лет. Сумма кредита — от 15 тыс. до 299 999 рублей.

Кредит «Особый» дает возможность получить денежные средства по ставке от 11,5% до 20,09% (ранее — до 19,53% годовых) на срок от года до пяти лет. Сумма кредита — от 300 тыс. до 1 млн рублей.



«Банк и ранее указывал достаточно широкий диапазон ставок, а увеличение его максимального значения при достаточно небольших суммах кредита не позволяет оценить положительно такие изменения», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.