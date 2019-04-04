Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях резко снизилась, составив 7,53% по итогам третьей декады марта после 7,72% за вторую декаду. Такие данные опубликовала в четверг пресс-служба ЦБ.

На протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и одного неожиданного снижения (по итогам первой декады февраля этого года), которое произошло несмотря на увеличение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки.

Напомним, в середине марта ЦБ писал в комментарии «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», что тенденция к повышению депозитных ставок, наметившаяся с сентября 2018 года, сохранялась и в первые месяцы 2019-го, но последние действия банков на этом рынке могут свидетельствовать о том, что они не ждут дальнейшего роста ставок. Так, во второй половине февраля возросла активность банков в сегменте сезонных депозитов, преимущественно кратко- и среднесрочных. «Это может свидетельствовать о том, что банки не ожидают дальнейшего роста ставок и стремятся, сохраняя конкурентоспособность на депозитном рынке, не допустить чрезмерного накопления долгосрочного фондирования сравнительно высокой стоимости», — пояснял регулятор.



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Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В середине декабря 2018-го ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,75% годовых, что стало вторым повышением ставки в прошлом году (до этого, в середине сентября, Центробанк повысил ставку тоже на 0,25 п. п. впервые с декабря 2014 года). После этого Банк России дважды сохранял ключевую ставку на уровне 7,75%: на заседаниях совета директоров 8 февраля и 22 марта 2019 года.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на март).