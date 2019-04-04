Банк «Ренессанс Кредит» намерен присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ, до конца 2019 года. Об этом сообщил начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

«Для запуска требуются программные изменения и настройка аппаратной части. Мы все это обсчитали, есть понимание стоимости, есть план проекта. Мы очень рассчитываем, что в этом году завершим интеграцию», — отметил топ-менеджер.

Система быстрых платежей по номеру телефона была запущена 28 февраля 2019 года. За первый месяц работы, по данным ЦБ, россияне перевели уже более 400 млн рублей. На данный момент в системе работают 12 крупных банков. Исключение составляет Сбербанк, он развивает собственную систему моментальных платежей.

«Ренессанс Кредит» параллельно ведет переговоры и о присоединении к системе Сбербанка, рассказал Грибков.

«Работу вести надо, поскольку очень много наших клиентов переводят к нам деньги из Сбербанка. Мы просто видим эту статистику и не можем игнорировать такого большого игрока. У нас абсолютно рабочее взаимодействие», — заключил он.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

