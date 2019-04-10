• Жителям России для достойной жизни ежемесячно нужен доход в пределах 66 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ. При этом Жителям Москвы необходимо не менее 100 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей. Наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы: им достаточно получать 50 тыс. рублей в месяц. Жители Улан-Удэ согласны на зарплату в 54 тыс. рублей, респонденты из Барнаула и Якутска достойной месячной зарплатой считают 55 тыс. рублей. При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.

• Министерство юстиции подготовило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), увеличивающие срок давности по делам против недобросовестных коллекторов с одного года до двух лет. Об этом сообщили в аппарате правительства. Изменения, вносимые в КоАП, направлены «на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждение совершения новых правонарушений». В ходе плановых проверок юридических лиц могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек, пояснили в министерстве. За совершение правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП, коллекторов-нарушителей ждут дисквалификация или штраф, который варьируется в зависимости от тяжести преступления.

• Рост повседневных расходов россиян в марте приблизился к традиционным декабрьским пикам, составив 11%, сообщается в исследовании холдинга «Ромир». «Даже за вычетом инфляции уровень расходов оказался на самой высокой позиции за все годы наблюдений, если не считать декабрьских пиков. На рост мартовских расходов, безусловно, оказывает влияние наличие 8 Марта. В этом году на первую неделю месяца также пришлась Масленица. Однако наличие праздников недостаточно для объяснения причин столь резкого скачка объемов повседневных трат. По всей видимости, сказываются последствия увеличения НДС, что продолжает стимулировать рост цен», — комментируют в «Ромире». За год общие расходы россиян относительно марта прошлого года выросли на 7,7% при официальной инфляции в 5,3%. Реальные расходы по итогам марта оказались на самой высокой позиции как для мартовских значений, так и в сравнении с другими месяцами.



• На самозанятых в ближайшие несколько лет не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. «Каким-то жизненно важным элементам такой надзор, может, и необходим. Но на начальных стадиях — три, пять, а может быть, и более лет — такой надзор, наверное, нет смысла вводить», — сказал он. При этом, по его словам, освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход. Также Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов. Как заявила ранее глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова на заседании круглого стола в Совете Федерации, число граждан, получивших статус самозанятых в России с начала текущего года, достигло 60 тыс. человек.