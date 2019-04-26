Специалисты Сбербанка прогнозируют рост ущерба от кибератак в текущем году до 2,5 трлн долларов, говорится в пресс-релизе кредитной организации. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак вырастет до 8 трлн долларов.

В Сбербанке согласны с совместным исследованием Zurich Insurance Group и Atlantic Council: в нем говорится, что ущерб от мошенников и затраты на обеспечение кибербезопасности в Интернете могут достичь 120 трлн долларов к 2030 году.

При этом, по прогнозам, к 2022 году к Интернету будет подключен 1 трлн устройств, а к 2023-му — у 80% людей появится аватар в цифровом мире. Более 50% трафика частных квартир в 2024 году будут потреблять «умные» устройства и бытовая техника.

По мнению специалистов Сбербанка, топ-5 вопросов законодательства цифрового государства составят: ответственность за решения, принимаемые искусственным интеллектом; расследование преступлений в виртуальном мире; регулирование прав и свобод цифровых двойников граждан; противоправные действия «умных» устройств в Интернете вещей; компенсация ущерба при глобальных утечках больших объемов данных.