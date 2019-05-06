Банк «ФК Открытие» предлагает получить двойные бонусы при оформлении кредитной карты Opencard в рамках акции до 31 июля 2019 года.

В первый месяц использования карты будет начислено 6% от суммы покупок (вне акции — 3%). Со второго месяца бонусы удвоятся и могут также составлять до 6%: 2% — при сумме покупок более 5 тыс. рублей в месяц, плюс 2% — при сумме платежей в интернет- и мобильном банке более 1 тыс. рублей в месяц и плюс 2% — при минимальном суммарном остатке на карте более 100 тыс. рублей в месяц или если задолженность по карте в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей 1 тыс. рублей — минимальный ежемесячный платеж.

Как и ранее, за счет накопленных Openbonus можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 тыс. рублей из расчета один Openbonus равен одному рублю.

«Данная акция позволит клиентам получить повышенное вознаграждение при оформлении карты в указанные сроки. Следует отметить, что данное предложение действует только для новых основных карт и не распространяется на дополнительные карты», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.