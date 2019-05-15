Три правительственных законопроекта о продлении так называемой амнистии капитала до 1 марта 2020 года утверждены во втором чтении, говорится в сообщении Госдумы.

Первый законопроект из принятых предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности для физлиц добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных гарантий. При этом обязательным условием является репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.

Также приняты во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у контролирующего иностранную компанию налогоплательщика, если он не признан налоговым резидентом РФ.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о продлении амнистии капиталов Амнистия капитала продляется до 1 марта 2020 года.

Также законопроект предлагает установить, что представление декларации в ходе третьего этапа амнистии капитала освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.

Еще один проект закона предполагает, что участники третьего этапа амнистии капитала могут быть освобождены от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.