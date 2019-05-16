Регулятор готовит обращение в правоохранительные органы по поводу деятельности лишенных лицензий страховщиков «Респект» и НАСКО, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Об этом сообщает «Прайм».

«Мы готовим обращение в правоохранительные органы с учетом того состояния активов и документов компаний, которые мы получили, когда туда стала выходить временная администрация», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.