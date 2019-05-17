Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк вошли в список самых щедрых российских компаний по версии Forbes — ценящих своих топ-менеджеров больше, чем другие игроки, в денежном эквиваленте. Список 25 компаний, в которых ключевые руководители получили самые большие вознаграждения по итогам 2018 года, представлен в материале журнала.

Рейтинг составлен на основе анализа годовых отчетов 100 крупнейших по капитализации компаний РФ. В подсчетах учитывались зарплата и краткосрочные вознаграждения — бонусы и премии по итогам работы за год. Не учитывались выплаты по долгосрочным программам премирования, которые в большинстве случаев рассчитываются исходя из уровня капитализации компании. Также в состав выплат не вошел доход, полученный топ-менеджментом от владения акциями компаний.

Больше всех по итогам прошлого года потратила на выплату премий своему управленческому персоналу ГМК «Норильский никель» — в общей сложности 6,8 млрд рублей. На втором и третьем местах — Сбербанк и «Газпром» соответственно, где выплаты руководству составили 4,4 млрд и 4,3 млрд рублей.

Самым неожиданным участником рейтинга в Forbes называют «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, где вознаграждение руководству составило 2,5 млрд рублей (восьмое место). В компании не ответили на просьбу издания прокомментировать структуру выплат и количество получивших их менеджеров. Согласно квартальной отчетности «Мостотреста», выплаты совету директоров компании по итогам прошлого года составили 91,9 млн рублей.

У такой разницы могут быть два объяснения, отмечает Forbes. Во-первых, отчетность МСФО, в которой отражена цифра в 2,5 млрд рублей, учитывает выплаты, полученные руководством дочерних и аффилированных структур. Во-вторых, некоторые компании рейтинга к ключевому управленческому персоналу относят не только совет директоров и правление — это, как правило, несколько десятков человек, — но и топ-менеджеров более низкого звена.

В общей сложности 25 компаний рейтинга потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд рублей. Самыми щедрыми оказались компании нефтегазового сектора: таких в рейтинге шесть, они выплатили руководству 17,3 млрд рублей. На втором месте — три банка с совокупным вознаграждением 9,6 млрд рублей, на третьем — три металлургические компании с 9,4 млрд.

Согласно рейтингу, в ВТБ объем выплаченного топ-сотрудникам вознаграждения за 2018 год составил 3,7 млрд рублей (пятое место), в Тинькофф Банке — почти 1,5 млрд (16-е место). В Сбербанке и Тинькофф Банке объем таких выплат вырос по сравнению с 2017 годом, в ВТБ — несколько уменьшился.

В материале Forbes для топ-пятерки компаний представлен более подробный расклад, чем для других участников рейтинга. Так, базовое награждение каждого члена набсовета Сбербанка составляет 5,9 млн рублей. Дополнительные выплаты осуществляются в зависимости от участия в работе комитетов. По итогам 2018 года из 14 членов совета вознаграждение (всего 78,3 млн рублей) было выплачено девяти управленцам. Из 4,3 млрд рублей, которые получили члены правления Сбербанка, на премии пришлось 3 млрд. В банке действует долгосрочная программа вознаграждения, основанная на стоимости акций. В прошлом году выплаты по ней составили 1,2 млрд рублей.

В отличие от ряда других компаний ВТБ относит к ключевому управляющему персоналу не только членов набсовета и правления (всего 24 человека), но и некоторых членов управляющего комитета, а также глав глобальных бизнес-линий. В банке не уточнили Forbes, о каком количестве менеджеров идет речь. В 2017 году банк выплатил ключевым руководящим сотрудникам 3,8 млрд рублей. Из этой суммы на набсовет и правление пришлось меньше половины — порядка 1,44 млрд рублей.



Оценивая уровень щедрости в крупнейших российских компаниях, Forbes в числе прочего вспоминает, что в 2015 году восемь сотрудников Тинькофф Банка получили в подарок автомобили BMW пятой серии. Так Олег Тиньков, купивший машины на собственные деньги, отблагодарил участников своей команды, проработавших с ним почти девять лет с момента основания банка.