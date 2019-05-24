При выдвижении на новый срок руководства Сбербанка набсовет поставил задачу построить цифровую экосистему, сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» .

«Это, наверное, самая амбициозная задача, которую только можно придумать, — не просто цифровая трансформация банка, а построение цифровой экосистемы. И она чрезвычайно сложна в реализации. Если бы сейчас я покинул пост, это было бы не очень честно перед акционерами. Поставив такие задачи, нужно довести их до состояния, когда ни у кого не будет сомнений, что достижение целей в высокой степени обеспечено», — сказал Греф.

«Будем надеяться, что к 2024 году, когда заканчивается мой контракт, мы увидим более или менее работающую экосистему», — добавил он.