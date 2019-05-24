Почта Банк улучшил условия по кредитам для пенсионеров.

Теперь получить денежные средства на любые цели или рефинансировать кредиты, полученные в других банках, пенсионеры смогут на сумму от 20 тыс. до 1 млн рублей (ранее — до 200 тыс. рублей) на срок от 13 месяцев до пяти лет (прежде — до трех лет). Также банк снизил минимальную ставку и готов финансировать заемщиков под ставку начиная от 14,9% годовых (до этого — от 16,9%); максимальная ставка составит 21,9% годовых.

При подключенной услуге «Гарантированная ставка» по кредиту на любые цели проценты рассчитываются по ставке 12,9% годовых при оплате комиссии в размере 3,9% или 5,9%. Выплата разницы в процентах по договору и услуге «Гарантированная ставка» осуществляется при полном погашении задолженности по кредиту без просрочек за период не менее 12 месяцев.



«Банк существенно доработал условия по программам кредитования для пенсионеров. С учетом того факта, что финансирование доступно для неработающих пенсионеров, такое предложение становится достаточно конкурентоспособным среди подобных предложений на рынке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.