Хоум Кредит Банк понизил ставки по некоторым вкладам.



«12 месяцев Плюс» открывается под 7,5% (вместо 7,8%), «18 месяцев Плюс» — под 8% (ранее — под 8,2%), а «24 месяца Плюс» — под 8,3% годовых (прежде — под 8,5%). Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. рублей.

Доходность вклада «12 месяцев» (от 100 долларов и евро) в долларах составит 2% (вместо 3,5%), в евро — 0,3% годовых (вместо 0,5%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Кабинет Плюс» (от 1 млн рублей на 12 месяцев) оформляется под 7,7% годовых (прежде — под 8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов в течение 30 дней с даты заключения договора.