Банк «Мегаполис» понизил ставки по некоторым вкладам в рублях. «Праздничный Пополняемый» (на 91, 181 и 370 дней) привлекается под 6,2—7% (ранее — под 6,2—7,2%), а «Новый» (на 365 дней) — под 7,2% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Праздничного» (на 91, 181, 370, 545 и 730 дней) составит 6,5—7,3% годовых (прежде — 6,8—7,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов — 10 тыс. рублей.

«Срочный» (от 10 рублей на 31, 61, 91, 181, 271 и 365 дней) открывается под 5,7—7,45% годовых (ранее — 5,7—7,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Новый» и «Праздничный Пополняемый».