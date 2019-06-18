Российский союз автостраховщиков (РСА) приостановил отгрузку полисов ОСАГО компаниям «Надежда» и «Стерх», такое решение приняло правление РСА в начале июня, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к союзу, а генеральные директора страхового общества «Надежда» Маргарита Филиппова и «Стерха» Семен Березин подтвердили изданию этот факт.

Компании «Надежда» и «Стерх» входят в топ-20 страховщиков ОСАГО: «Стерх» — 16-й со сборами 691,9 млн рублей за январь — апрель, «Надежда» со сборами 615,1 млн рублей — 18-я, по данным РСА; у «Стерха» 46 филиалов, это крупнейший страховщик на Дальнем Востоке со сборами 3,2 млрд рублей в 2018 году (51-е место, по данным ЦБ), «Надежда» из красноярской компании выросла в крупного страховщика с присутствием в девяти регионах, говорится на ее сайте, сборы «Надежды» за прошлый год составили 2,9 млрд рублей — 55-е место, свидетельствует статистика Центробанка.

РСА не комментирует действующие компании, сказал его представитель; исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев пояснил, что ограничение является предупредительной мерой для компаний: нередко страховщики, попавшие в стоп-лист, исключаются из него после устранения претензий; Филиппова и Березин решение РСА называют рабочим моментом: «Это стандартная процедура РСА — при проверке компаний налагать стоп-лист. По итогам проверки мы напишем отчет и продолжим получать бланки в необходимом количестве», — говорит Филиппова; «Стерх» за две недели исправит проблемы и поставка бланков возобновится, а действующих бланков ОСАГО «Стерху» хватит до конца года, уверен Березин.

У «Надежды» на конец 2018 года без учета инвестиционной недвижимости был дефицит ликвидных активов по сравнению со страховыми обязательствами, указывает ответственный актуарий Сергей Шишкин, «для повышения финансовой устойчивости организации» рекомендует докапитализировать «Надежду» ликвидными активами и изменить стратегию продаж для роста доли прибыльных видов страхования; при этом Филиппова все замечания актуария списывает на последствия от работы ее компании в системе «Единый агент»: формула распределения полисов через систему «Единый агент» изменилась, и теперь полисы с «токсичных» территорий распределяются среди страховщиков ОСАГО пропорционально доле компании на рынке, «это положительно скажется на показателях работы компании», считает она.

У «Стерха» разрыв ликвидности с периодом погашения до трех месяцев, «ухудшение экономической ситуации, влекущее еще большие проблемы с ликвидностью, могут повлечь задержку или невозможность исполнения части своих обязательств», отмечает ответственный актуарий Николай Калинин, он рекомендует «Стерху» снизить долю в ОСАГО в пользу «более прибыльных и устойчивых видов страхования»; Березин в замечаниях актуария ничего критичного не видит: уставного капитала и ликвидных активов достаточно, никаких предписаний от ЦБ нет.