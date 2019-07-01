Ряд банков с 1 июля внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и ставок по кредитам.

Кешбэк и бонусные программы

Банк «Возрождение» с 1 июля меняет категорию с повышенным кешбэком по дебетовой «Непростокарте».

Теперь 5% будет начисляться за покупки в категории «Путешествия» (прежде — «Товары для дома и дачи»). Также повышенный кешбэк в аналогичном размере сохранен еще в двух категориях: «Рестораны» и «АЗС». Максимальный размер вознаграждения в категориях с повышенным начислением составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Кредит Европа Банк проводит акцию «Выгодные путешествия с Card Credit Plus.

В период действия акции, с 1 июля по 30 сентября 2019 года, при совершении держателем карты хотя бы одной операции в иностранной валюте в сумме 3 тыс. рублей в эквиваленте и более в категории «Развлечения: кафе и рестораны» или «Бакалейные магазины, супермаркеты» банк начисляет дополнительные баллы в размере 5% и 4% соответственно. Максимальный размер вознаграждения в категории «Развлечения: кафе и рестораны» составляет 1 тыс. баллов за календарный месяц, а в категории «Бакалейные магазины, супермаркеты» — 500 баллов за календарный месяц.

С 1 июля Локо-Банк будет начислять вознаграждение в размере 10% за покупки в сумме от 10 тыс. рублей в категории «АЗС» (МСС-коды 5172, 5983, 5541, 5542) держателям дебетовых карт «Простой доход» и «Максимальный доход». Дополнительно при оформлении карты «Максимальный доход» на сайте Банки.ру на остаток средств в сумме свыше 100 тыс. рублей и в первый месяц после активации карты будет начислено 9,1% годовых, что на 0,6 процентного пункта больше, чем по картам со стандартными условиями.

Банк «Восточный» установил новые категории повышенного вознаграждения для держателей «Карты № 1». С 1 июля по 30 сентября 2019 года будет начисляться 5% бонусами за покупки в категориях «Кафе, бары и рестораны», «Авиабилеты», «Общественный транспорт». За покупки в других категориях клиент получит стандартное вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма в месяц — 3 тыс. баллов. Начисленными бонусами в дальнейшем через интернет-банк или мобильный банк можно компенсировать полную стоимость любой покупки, совершенной в течение 90 дней. Дополнительно при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц на остаток средств на карте в размере от 10 тыс. до 500 тыс. рублей начисляется 7% годовых. Возможна выдача неименной карты в день обращения.

Банк «Союз» с 1 июля будет начислять баллы в категории «Такси и каршеринг» (ранее — в категории «Железнодорожные билеты») по картам «Мой бонус» (в размере 8%) и «Премиальная» (10%). За одну операцию может быть начислено максимум 3 тыс. бонусных баллов.

«Ренессанс Кредит» в июле начислит баллы в размере 5% в категории «Спорттовары» (вместо категории «Товары для детей») по кредитной карте. Как и прежде, предусмотрен кешбэк в размере 1% за любые другие безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Кафе и рестораны» (прежде — «Развлечения») по курсу 1 бонус — 1 рубль. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 2 бонуса — 1 рубль.

Стоимость обслуживания

Райффайзенбанк проводит акцию с 1 июля по 30 сентября. При оформлении карты «Все сразу» в этот период годовое обслуживание осуществляется бесплатно (условие не распространяется на карты с индивидуальным дизайном).

Ставки по кредиту



Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней», «Все сразу», «Наличная», Travel Rewards, Austrian Airlines изменил процентную ставку по операциям безналичной оплаты товаров и услуг. Теперь она устанавливается в размере 29—30,5% годовых (ранее — 26,5—31,5%).