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Локо-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Максимальный доход

Mastercard Platinum — Локо-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 7 689 ₽
  • cash back 0,5%
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Platinum — Локо-Банк
  • Visa Platinum — Локо-Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
0,5%

за любые покупки, выплачивается ежемесячно

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 10%
3,5% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб., а также при сумме остатка от 5 млн руб.; 8,5% годовых при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб.; 10% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 7 689 ₽

по 699 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одновременно следующих условий:

  • ежедневный остаток на счете в течение расчетного месяца 40 000 руб. и более;
  • ежемесячная сумма покупок 40 000 руб. и более
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы задолжженности;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • до 3-х дополнительных карт бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток по высокой ставке;
  • невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в сторонних устройствах;
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • при расчете оборота по карте банк учитывает платежи, совершенные через интернет-банк, включая все операции в пользу юридических лиц и госорганов с коэффициентом 2
Дата актуализации
14.02.2019 11:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Максимальный доход» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба