Локо-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Максимальный доход
Mastercard Platinum — Локо-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 7 689 ₽
- cash back 0,5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 110 $
- cash back 0,5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 110 €
- cash back 0,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
0,5%
за любые покупки, выплачивается ежемесячно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 10%
3,5% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб., а также при сумме остатка от 5 млн руб.; 8,5% годовых при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб.; 10% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 100 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0% до 1,5%
0,75% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 700 долл., а также при сумме остатка от 50 000 долл.; 1,5% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 700 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0% до 1%
0,5% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 600 евро, а также при сумме остатка от 40 000 евро; 1% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 600 евро
Выпуск и обслуживание
0 - 7 689 ₽
по 699 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток на счете в течение расчетного месяца 40 000 руб. и более;
- ежемесячная сумма покупок 40 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
0 - 110 $
по 10 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток на счете в течение расчетного месяца 700 долл. и более;
- ежемесячная сумма покупок 700 долл. и более
Выпуск и обслуживание
0 - 110 €
по 10 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одновременно следующих условий:
- ежедневный остаток на счете в течение расчетного месяца 600 евро и более;
- ежемесячная сумма покупок 600 евро и более
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы задолжженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро за операцию;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- до 3-х дополнительных карт бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток по высокой ставке;
- невысокая комиссия за снятие с рублевой карты в сторонних устройствах;
- наличие cash back
Особые ограничения
- при расчете оборота по карте банк учитывает платежи, совершенные через интернет-банк, включая все операции в пользу юридических лиц и госорганов с коэффициентом 2
Дата актуализации
14.02.2019 11:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Максимальный доход» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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