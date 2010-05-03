Начисление процентов на остаток средств на счете

3,5% годовых при поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб., а также при сумме остатка от 5 млн руб.; 8,5% годовых при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 40 000 руб.; 10% годовых в месяц активации карты и далее при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в Локо-Онлайн) от 100 000 руб.

от 3,5% до 10%