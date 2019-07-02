Банкоматы устояли под натиском безналичных платежей: в этом году их число вновь начало расти после затяжного падения, а количество платежных терминалов неуклонно сокращается. Об этом говорится в исследовании сервиса «2ГИС Аналитика».

Эксперты изучили динамику числа банкоматов, платежных терминалов и постаматов в 15 российских городах-миллионниках за двухлетний период — с июня 2017-го по июнь 2019-го.

Так, количество платежных терминалов, позволяющих пополнить мобильный счет, рассчитаться за услуги ЖКХ и тому подобное, за период с 2017 года уменьшилось почти на 9% — c 37 203 до 34 836 штук. Заметное падение отмечено в том числе в Москве (на 15%) и Санкт-Петербурге (на 9%). В сибирских мегаполисах терминалы удерживают позиции: в Омске их число почти не изменилось, а в Новосибирске и Красноярске даже немного выросло. В Казани число таких устройств за два года выросло на 30%.

Число банкоматов в городах-миллионниках начало сокращаться еще в 2014 году (тогда их количество превышало 31 тыс. штук) и к июню 2017-го упало более чем на 30%.

«Однако недавно ситуация изменилась. В 2018 году падение количества банкоматов замедлилось: их число сократилось всего на 2% — с 21 678 до 21 279 штук. А в 2019 году число банкоматов вновь начало расти, пусть и всего на 1% (до 21 478 штук). Небольшой, но отчетливый рост отмечен в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в исследовании.



Автоматические почтовые терминалы (постаматы) оказались рекордсменами по динамике, причем не только в категории терминалов самообслуживания: постаматы показали самую стремительную динамику по сравнению с любой другой сферой российской торговли и сервиса — автомойками, мини-кофейнями и так далее, указывают исследователи. Всего за два года бум интернет-торговли обеспечил рост числа постаматов в крупных городах более чем на 630% — c 457 до 2 882 штук. В числе лидеров — Москва, где количество постаматов за два года увеличилось на 737%, до 1 437 устройств. А рекорд по темпам роста принадлежит Челябинску: число таких устройств увеличилось с семи до 79, то есть более чем на 1 100%.