ББР Банк снизил ставки по двум вкладам.

«Акцент на процент» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро на срок от одного месяца до двух лет) теперь можно оформить в рублях под 6,7—7,7%, в долларах — под 1—2,5%, в евро — под 0,3—1,3% годовых. Прежде доходность депозита составляла 6,7—7,9%, 1—2,7% и 0,3—1,5% годовых соответственно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад «Ставка на рост» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро, 20 тыс. юаней на срок от трех месяцев до двух лет) открывается в рублях под 6,6—7,2%, в долларах — под 1,3—2,1%, в евро — под 0,5—1%, в юанях — под 0,8—1,7% годовых (ранее — под 6,6—7,4%, 1,3—2,3%, 0,5—1,1% и 0,8—1,9% годовых соответственно). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на счет банковской карты.



Оба вклада пополняемые.