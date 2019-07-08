Энергомашбанк ввел новый вклад — «Юбилейный плюс», а также повысил ставки по вкладу «Ежемесячный доход».

«Юбилейный плюс» открывается на сумму от 100 тыс. рублей сроком на один год. Процентная ставка составляет 8,3% годовых. Пополнять депозит возможно суммами от 10 тыс. рублей только в течение первых 90 дней. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить вклад могут только новые клиенты банка, у которых на дату, предшествующую дате открытия депозита «Юбилейный плюс», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов, а также в период с 8 июля 2018 года по 8 июля 2019-го у клиента не было заключено ни одного договора срочного банковского вклада в банке.

Кроме того, доходность депозита «Ежемесячный доход» (от 5 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) теперь составляет 4,5—7,6% годовых (ранее — 4,5—7,1%). В интернет-банке вклад можно открыть под 5,5—7,75% годовых (до этого — под 5,5—7,2%). Пополнение предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.